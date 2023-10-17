خالد الجندي: الرئيس السيسي يتحمل الأعباء بصلابة.. ونحمد الله على قيادته الحكيمة

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حل الأزمات الاقليمية والدولية، قائلا: «الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحمل أعباء مصر والإقليم بصلابة.. ونحمد الله على قيادته الحكيمة في تلك الظروف».

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء: «الله يكون فى عون الرئيس عبدالفتاح السيسي، من فرط الأعباء التي عليه، كلنا بنسأل بينام إزاي وبيأكل إزاى، من كثر الثبات الانفعالي اللى عنده، ربنا يكون في عونه ويثبته، في ظل عالم مضطرب، وظروف اقتصادية صعبة، والتحديات من جميع الجهات».

الاستفاقة الاقتصادية لمصر

واستكمل: «الاستفاقة الاقتصادية لمصر أفزعت المتربصين بها، وبالتالي المجتمع لازم يلتف حول قيادته، في عمله وانتاجه وعلمه، عشان المستقبل، الحمد لله رب العالمين الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع كسب احترام العالم، ونحن نفتخر به إنه رئيس هذا البلد»