خالد الجندي: الرئيس السيسي يقوم بدور عظيم لدعم الحق الفلسطيني

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم الحق الفلسطيني، قائلا: «الرئيس السيسي يقوم بدور عظيم لدعم الحق الفلسطيني.. وقمة القاهرة للسلام 2023 فرصة للتهدئة».

دعوة العالم لقمة القاهرة للسلام

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء: «الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا كل زعماء العالم لمؤتمر قمة القاهرة للسلام، والمقرر انعقادها يوم السبت المقبل، 21 أكتوبر، عشان تبقى عارف مصر بتعمل إيه لفلسطين، والتحركات التي تبذلها الدولة المصرية، عشان محدش يزايد علينا».

التحركات المصرية ليس لها مثيل

واستكمل: «التحركات المصرية ليس لها مثيل في العالم، ورفض الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتهجير أهل غزة في سيناء يعتبر إنقاذاً للقضية الفلسطينية، والقدس الشريف».