خالد الجندي وعلماء مجلس الفقه يتوجهون بالدعاء لغزة وأهلها

استهل الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعلماء مجلس الفقه الشيخ رمضان عبدالمعز، والشيخ رمضان عبدالرازق، والدكتورة دينا أبو الخير، حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، اليوم الخميس بالدعاء لأهل فلسطين، ودعما لأهل غزة.

الأراضي المقدسة

ودعا علماء مجلس الفقه، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»: «اللهم احفظ بلادنا وغزة وفلسطين، وكل الأراضى المقدسة، اللهم كل لهم خير المعين، وخفف عنهم ما هم فيه، اللهم احمهم، اللهم إن أرض الأرض تكالبوا عليهم فكون لهم نعمة المولى والنصير».

دعاء لدعم فلسطين

تابع علماء مجلس الفقه، دعائهم: «اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك.. انصر أهلنا في فلسطين ووحّد صفوفهم.. اللهم بحمايتك لمن احتمى بآياتك نسالك يا الله يا الله يا الله يا سميعًا يا قريبًا يا مجيبًا يا سريعًا.. يا منتقم يا جبار.. يا قهار.. يا شديد البطش».