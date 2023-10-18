رئيس حزب الغد: لا يمكن الصمت على جرائم إسرائيل في قطاع غزة

قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية، في موقفها من القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحزب يوافق على كل كلمة قالها الرئيس السيسي بشأن الأزمة وضرورة حلها.

السيسي يأخذ الأمور بتوازن

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في تغطية مباشرة لقناة «أون» مع الإعلامية سارة حازم طه، أن الرئيس السيسي يأخذ الأمور بتوازن شديد جدا، ويطالب العالم بالتضمامن مع الشعب الفلسطيني، لأننا لا يمكن أن نصمت على قتل الشعب الفلسطيني وإبادته.

ولفت موسى مصطفى موسى، أن ما يحدث للفلسطينيين أمر سيئ للغاية، والسلام ينهار، ويجب وضع حل فوري للأزمة ووقف القتال، والمضي في عملية السلام وإقراره في المنطقة.

حزب الغد يقف خلف الدولة المصرية

وتابع: «حزب الغد ينظم عددا من الوقفات في كل محافظات الجمهورية، ويوم السبت المقبل سيكون هناك وقفة احتجاجية كبيرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني».

وأكد، أن حزب الغد يقف خلف الدولة المصرية، وهناك تنسيق كامل لكل الأمور في المحافظات، حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، لأن هناك حالة غضب واسعة والجميع حزين على ما يحدث للشعب الفلسطيني.