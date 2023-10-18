عماد الدين حسين: الإعلام الغربي المنادي بالحرية خرق كل القواعد بدفاعه عن إسرائيل

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، إن الكود الأخلاقي لعرض الأخبار والصور يرفض عرض صور جارحة لأصحابها أو صادمة لمشاعر الناس، لكن في أوقات الأزمات والحروب والصراعات، البعض، يؤكد ضرورة عرض كل الصور حتى يجري فضح أساليب عدو معين.

الإعلام الغربي وقف صامتا أمام مذابح كثيرة

وأضاف خلال تغطية مباشر لقناة «أون» مع الإعلامية سارة حازم طه، أن الإعلام الغربي الذي يتشدق بالحرية، خرق كل القواعد، ويقف مدافعا عن إسرائيل التي تستمر في القتل بلا توقف.

ولفت إلى أن الإعلام الغربي وقف صامتا أمام مذبحة دير ياسين، وصبرا وشتيلة، ومستشفى المعمداني، منوها بأن هناك تاريخ يعجز أي مراقب أن يحصيه بشأن المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين، لأنها لا تحصى ولا تُعد.

بايدن ارتكب الجرم الأكبر

وأكد أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا صوتوا ضد قرار روسي يطالب بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وهذا معناه تقديم كل أوجه الدعم لإسرائيل لقتل الشعب الفلسطيني.

وتابع: «بايدن ارتكب الجرم الأكبر عندما قال لإسرائيل أنتم أبرياء والمقاومة هي السبب»، منوها بأن البرلمان الأوروبي كان يعطينا دروسا في حقوق الإنسان، والآن يصمت أمام الجرائم الإسرائيلية في غزة.