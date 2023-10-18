رئيس حزب إرادة جيل: العقل لا يستوعب حجم جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين

قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، إن جميع الأحزاب المصرية، وتحالف الأحزاب، والمصريين بشكل عام، يرفضون الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن جميعنا يتابع ما يحدث، وعقولنا غير قادرة على الاستيعاب.

ما تفعله إسرائيل يخالف الاتفاقات الدولية

وأضاف خلال تغطية مباشرة لقناة «أون» مع الإعلامية سارة حازم طه، أننا كحزب إرادة جيل ندين الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، متابعا: «ما تفعله إسرائيل يخالف كل المواثيق والاتفاقات الدولية».

وواصل: «ما نراه خارج عن حدود العقل، ونتمنى إيقاف هذه الحرب في أسرع وقت ممكن، لإنقاذ المواطنين الأبرياء من هذا الدمار والخراب والقتل»، منوها بأن ما تقوم به إسرائيل أمر غير مسؤول وندينه إدانة تامة.

اتخاذ موقف موحد بشأن الجرائم الإسرائيلية

وأشار إلى أن هناك اجتماعا لتحالف الأحزاب، وسيجري اتخاذ موقف موحد بشأن الجرائم الإسرائيلية في غزة، وإعلانه بشكل رسمي.

وأردف: «نعلن تفويض الرئيس السيسي في اتخاذ كل ما يراه مناسبا، للحفاظ على الدولة المصرية وأرواح المصريين، لأن المخططات الإسرائيلية تستهدف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، لإضاعة الحقوق الفلسطينية ونقل الصراع إلى مصر».