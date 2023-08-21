زوجة رامي عياش تحتفل بعيد ميلاده بتورتة ورسالة خاصة

حرصت داليدا عياش على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الفنان رامي عياش على طريقتها الخاصة في أجواء عائلية، وكشفت عن هذا الأمر من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

وشاركت داليدا عياش، جمهورها بفيديو من احتفالها بعيد ميلاد زوجها الفنان رامي عياش؛ فظهرت فيه معه برفقة ابنهما وابنتهما، واحتفلوا من خلال تورتة خاصة.

رسالة خاصة من داليدا لرامي في عيد ميلاده

وعلقت داليدا عياش على الفيديو برسالة خاصة لزوجها الفنان رامى عياش: «نحتفل بك كل يوم، من أجل ما تفعله من أجلنا، كل سنة وأنت طيب أبي الوسيم، كلنا نحبك».

يذكر أن رامي عياش طرح مؤخرا أغنية بعنوان لمة الحبايب، التي جرى طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتعاون فيها مع الشاعر محمد رفاعي.

وتقول كلمات الأغنية:

لمة الحبايب أنا عندي الليلة عيد

كان الفرح غايب أنا قلبي كتير سعيد

والنجوم معانا والقمر نور سمانا

فرحه كبيرة مستنيانا مع بعض أكيد