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يحيى الفخراني: لا يمكن التفريط في الأرض.. وأشكر الرئيس السيسي على حكمته وقوته

كتب:

شريف سليمان
08:16 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الفنان يحيي الفخراني عضو مجلس الشيوخ

الفنان يحيي الفخراني عضو مجلس الشيوخ

قال الفنان يحيى الفخراني، عضو مجلس الشيوخ، إنه يؤيد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع أولاف شولتس رئيس وزراء ألمانيا.

وأضاف في الجلسة الطارئة التي يعقدها المجلس لبحث الأوضاع الطارئة في الأراضي الفلسطينية، ونقلتها قناة «dmc»، على الهواء: «لا يمكن التفريط في الأرض، وعلى مر العصور كان المصري يحمي الأرض، وأشكر الرئيس على حكمته وقوته، وطول ما في حولنا أعداء أو طامعين لازم نبقى أقوى منهم بأي شكل من الأشكال».

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