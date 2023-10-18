التحالف الوطني: المساعدات لغزة غير معرضة للتلف.. وننتظر إدخالها بأسرع وقت

قال مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن إسرائيل تمارس حملة بربرية وانتقاما من المدنيين والعزل في فلسطين بشكل واضح على مرأي من كل دول العالم، موضحًا أنه لم تندد أي منظمة دولية أو أممية بشأن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

أشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي تحرك بأكبر حملة شعبية للتبرع بالدم في الجامعات المصرية، وعمل خلال الفترة الماضية منذ اندلاع الأزمة على جمع كل الاحتياجات من الغذاء والدواء وأجهزة التنفس للأشقاء الفلسطينيين.

المساعدات لن تتلف

وتابع: «مستمرون في تنظيم هذه العملية من المساعدات والإغاثات، ونتمنى دخولها في أسرع وقت، ونطمئن الجميع بأن المواد لن تتلف ويتم تخزينها بشكل جيد جدا في سيارات حفظ للمواد الغذائية».

حملة التبرع بالدم

أضاف خلال مداخلة هاتفية في تغطية مباشرة لقناة «أون» مع الإعلامية سارة حازم طه، أن المجازر تنفذ ليل نهار لقتل الأطفال والنساء والشيوخ وكل المدنيين في قطاع غزة، ولا توجد أي دولة عظمى خرجت لتندد بما يحدث، رغم تحدثهم وتشدقهم الدائم بحقوق الإنسان.