رئيس «الاتحاد» في مؤتمر تحالف الأحزاب: إسرائيل ترتكب جريمة حرب بحق الفلسطينيين

أدان حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، الانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني، وقال في كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية المنعقد بمقر التحالف بمنطقة وسط البلد، إن ما تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني يعد جريمة حرب، إذ عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي لاستخدام أساليب قمعية تتنافى تماما مع كل المعايير الحقوقية المعترف بها دوليا.

وتابع رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي: «فضلا عن التعديات التي تمارسها قوات الاحتلال على وسائل الإعلام التي تكشف للعالم حجم جرائمهم البشعة، الأمر الذي يؤكد للعالم مدى الجرم الذي ترتكبه إسرائيل بحق الفلسطيينين».

واختتم رئيس حزب الاتحاد حديثه داعيا المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بالنظر لما يلقاه الشعب الفلسطيني من انتهاكات يوما بعد يوم.