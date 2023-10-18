محمود مسلم: ما حدث في السنوات الماضية يؤكد بُعد نظر الرئيس السيسي في الاهتمام بسيناء

توجه الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بالتحية وخالص العزاء للشعب الفلسطيني الأعزل، والشعوب العربية التي انتفضت عن بكرة أبيها منذ أمس، عقب قصف مستشفى المعمداني بقطاع غزة، كما توجه بالتحية للشعوب العربية وشعوب العالم التي تعاطفت بإنسانية بعد أن فقدت الحكومات إنسانيتها في دعمها اللامحدود للاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

أضاف «مسلم» في الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ لبحث الأوضاع الطارئة في الأراضي الفلسطينية: «كتبت في نوفمبر 2012 رسالة إلى السيسي، قلت له وهو وزير للدفاع، طال الشك كل نفوس المصريين حول سيناء، وسيناء هي مسؤولية وزير الدفاع، حيث كان وقتها لا أحد يثق في حكم الإخوان».

وتابع: «كانت المقالات وقتها تظهر عن صفقة القرن المزعومة، والغريب أن بعد كل هذه السنوات ما زال البعض يتحدث عن هذه الصفقة ببجاحة وجرأة غريبة، ولكن ما حدث في السنوات الماضية يؤكد بُعد نظر قيادة الرئيس السيسي لمصر وعينيه على سيناء منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية».