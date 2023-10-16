محمود مسلم: مصر والعرب كشفوا للعالم حقيقة ما يحدث في غزة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ حدّة الخطاب الأمريكي بشأن الأوضاع في غزة، تراجعت بشكل ملحوظ، وبدت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكثر هدوءا عن أول أيام الأزمة، بعد نجاح مصر والدولة العربية والإقليمية، في كشف الحقائق للعالم وإظهار حقيقة ما يحدث على الأرض، موضحا: «بلينكن كان مؤيدا للاجتياح البري، لكنه اليوم لا يتحدث عن هذا الأمر مرة أخرى».

وأضاف مسلم، في مداخلة عبر شبكة فيديو كونفرانس لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ الاتحاد الأوروبي علّق مساعداته في أول يوم ثم تراجع عن قراره، وكذلك البيت الأبيض سحب تصريحاته بشأن اتهام الفلسطينين بقطع رؤس الأطفال الإسرائيليين بعد قتلهم، وحاول الاحتلال أن يربط بين داعش وحماس، لكن تصديق الأمر صعب أمام المجازر التي تحدث لأهالي غزة، بما يدل على غطرسة الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن: «الرئيس عبدالفتاح السيسي حذّر من العقاب الجماعي الذي يحدث للجميع في فلسطين، وهذه الأحداث أخرجت القضية الفلسطينية من مرحلة النسيان إلى مرحلة التفكير، ولا حل إلا بحل الدولتين، أما نزوح الأهالي إلى سيناء أو الأردن فهو أمر غير مقبول لدى الشعب الفلسطيني قبل أي شيء».