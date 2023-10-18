«مسلم»: تحية للرئيس السيسي على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية

قال الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن ما حدث في السنوات الماضية بسيناء يجب أن نتذكره في هذه الأيام، موضحًا أن ما حدث من إخلاء للمنطقة على الحدود في سيناء وهدم الأنفاق يجب أن نتذكره، وكذلك نتذكر تطهير سيناء من الإرهاب.

وأضاف «مسلم» خلال كلمته بالجلسة الطارئة التي يعقدها مجلس الشيوخ لبحث الأوضاع الطارئة في الأراضي الفلسطينية: «كل هذه الأمور لو كانت موجودة الآن لتغير الحال تماما، تحية إلى الرئيس السيسي والدولة المصرية التي رفضت فتح المعبر لعبور الجنسيات الأجنبية إلا مقابل فتح المعبر للمساعدات الإنسانية والطبية».

وتابع رئيس «إعلام الشيوخ»: «تحية إلى رؤساء قادة دول مصر والأردن وفلسطين، الذين رفضوا لقاء اليوم مع الرئيس الأمريكي بايدن، بعد حادث أمس في المستشفى، حيث تطابقت وجهة النظر الرسمية مع وجهة النظر الشعبية».

وواصل: «أتضامن مع مجلس أمناء الحوار الوطني الذي يدعو إلى وقفة يوم الجمعة عند النصب التذكاري للجندي المجهول بعد صلاة الجمعة».