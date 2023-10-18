عضو بمجلس الشيوخ: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب

هاجم النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما أسماه جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ضد الأشقاء الفلسطنيين بدءا من جريمة مجزرة بحر البقر وصولا إلى حادث استهداف مستشفى المعمداني بغزة.

مجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ التي عقدت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، للنظر في تطورات الأوضاع في فلسطين.

تنسيقية شباب الأحزاب

وقال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ: «باسمي وباسم نواب التنسيقية نفوض الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ سلامة ووحدة الأراضي المصرية».

وأضاف: «أقول لكل الشعب المصري إنه علينا المثابرة حتى تدخل المساعدات»، وأختتم قائلا «لبيك غزة لبيك غزة لبيك مصر».