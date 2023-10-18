«حماة الوطن» بمطروح ينظم وقفة تضامنية لرفض تهجير الفلسطينيين

في استجابة واسعة لدعوة الرئيس السيسي، نظم أعضاء حزب حماة الوطن بمطروح، مساء اليوم، وقفة تضامنية لدعم فلسطين أمام مقر الحزب بمدينة مرسى مطروح بمشاركة كافة الأمانات النوعية تنفيذاً لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن.

وقفه تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مطروح

وأعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن تنظيم أعضاء أمانة محافظة مطروح وقفه تضامنية أمام مقر الحزب، للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة بعد الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني.

دعم فلسطين وقرارات الرئيس السيسي

وهتف أعضاء حزب حماة الوطن لدعم فلسطين وقرارات الرئيس السيسي ضد كل ما يدور بالأمة الإسلامية والتحديات التي توجه مصر، وسط رفع علم مصر بجانب العلم الفلسطيني وأعلام الحزب مؤكدين علي استمرار تأييد للقيادة السياسية.

واستنكر حزب حماة الوطن بمطروح خلال الوقفة الاحتجاجية، وأدان بالمجازر التي يقوم بها الكيان الصيهوني بعد ضرب المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، وتدمير منازل النازحين من خلال غارات الاحتلال الإسرائيلي على إخواننا الفلسطينيين التي قتلت فيها الأطفال والنساء وعائلات بأكملها .

مطروح خلف الرئيس في قرارات تمس الأمن القومى المصري

وأكد النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح أن أعضاء الحزب خلف القيادة السياسية والرئيس السيسي في كافة القرارات التي سوف تتخذ في المساس بالأمن القومي المصري.