المشاهد الأولى من قصف مسجد شهداء الأقصى في غزة.. «دماء ودمار»

استمرارًا لأعمال العنف الوحشي الذي تمارسه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين المدنيين الفلسطينيين، استهدف قصف إسرائيلي جديد مسجد شهداء الأقصى في مدينة النصيرات بقطاع غزة، ما أدى لوقوع عشرات الشهداء والمصابين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن عشرات الشهداء والجرحى يصلون تباعا إلى المستشفى، إثر قصف المسجد الذي نزحت إليه أعداد كبيرة، أغلبهم من النساء والأطفال.

مشاهد من قصف مسجد شهداء الأقصى

ونشرت الصفحة الرسمية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أولى مشاهد قصف مسجد شهداء الأقصى بقطاع غزة.

وتبين خلال الفيديو الذي نشرته الوكالة الفلسطينية حجم الدمار الذي أصاب مسجد شهداء الأقصى، إذ تم تدميره بالكامل وهو ما ظهر على واجهته، مع وقوف العشرات من المواطنين الفلسطينيين أمام أنقاضه في حالة من الصدمة والذهول.

قصف مستشفى المعمداني

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد صرحت بأن نوعية الإصابات الناتجة عن قصف مستشفى الأهلي العربي المعمداني في غزة، فاقت قدرات الطواقم الطبية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

فيما نددت عدد من الدول، بقصف المستشفى في قطاع غزة، وأعلنت بعض الدول العربية الحداد لمدة 3 أيام.