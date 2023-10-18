الإعلامية شيرين عفت: أبواب الجحيم فتحت على أهل غزة كما ينكل بهم يوميا

قالت الإعلامية شيرين عفت، إن يوم 7 أكتوبر أبهر العالم، وهو يشاهد بالصورة والصوت سقوط ادعاءات إسرائيل بأنها تملك نظاما أمنيا، وأنها الجيش الأكفأ الذي لا ينفذ من بينه ولا من خلفه الهواء، متابعة أن انفجار الوضع الفلسطيني كان آتٍ لا محالة بعد سنين من الإغلاق والتنكيل والظروف غير اللآدمية.

رد الفعل الإسرائيلي قاسٍ وعنيف

وأضافت «عفت»، خلال تقديمها حلقة برنامج «مساء dmc»، على قناة «dmc»، أن الكل كان مدركا بأن رد الفعل سيكون قاسيا وعنيفا للثأر من الفصيل المستهدف ورد الاعتبار، مكملة: «يوما بعد يوم، وليلة بعد ليلة يُدَك أهل غزة العزل وينكل بهم ليتركوا غصبا وقهرا مدينتهم فارين بما يحملون على ظهورهم بقايا ما يسترهم».

وتابعت: «تحركوا جنوبا لينجوا بحياتهم غصبا وقهرا وافترشوا أرضا واحتموا بجدران تصوروا أنها الملاذ الآمن لأرواحهم البائسة، فإذا بأبواب الجحيم تفتح عليهم، منهم ما لحق بأحبابه ومنهم من نجا ليواجه جنون الواقع».