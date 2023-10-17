وزارة العمل: وفرنا 7 ملايين فرصة عمل للشباب منذ عام 2014

قالت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، إن الوزارة توفر فرص العمل من خلال المتابعة الميدانية لمكاتب التشغيل التي وصلت إلى 300 مكتب على مستوى المحافظات، ترصد احتياجات الشركات، ومن ثم تصدر النشرة القومية مرتين شهريا، تتضمن كل الوظائف المتاحة للشباب.

75 مركز تدريب ثابت ومتنقل

وأوضحت في مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية «DMC»، أنه حال طلب بعض الشركات لمهن ومهارات معينة، تتولى الإدارة المركزية للتدريب بالوزارة تأهيل الشباب على المهارات المطلوبة، من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل، لافتة إلى أنه منذ 2014 جرى توفير 7 ملايين فرصة عمل في الداخل والخارج.

دمج ذوي الهمم في سوق العمل

وأشارت مدير الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وجرى حصر أعدادهم على مستوى المحافظات، بالإضافة لحصر الشركات واحتياجاتها، مؤكدة أنه جرى تعيين ما يقرب من 10 آلاف مواطن من ذوي الهمم، وتعقد اجتماعات دورية مع وزير العمل لمناقشة مشكلات ذوي الهمم بعد استلام العمل.