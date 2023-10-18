البطاقات الائتمانية توقف التحويلات للخارج بالدولار.. إليك التفاصيل

أعلنت البنوك المصرية وقف التحويل للخارج بالدولار والعملات الأجنبية عن طريق بطاقات الخصم المباشر، وتلقى عملاء البنوك رسالة على الهواتف تُعلم المستخدمين بإيقاف بطاقات الخصم المباشر بالخارج في جميع البنوك، وفقا لقرار البنك المركزي المصري.

البطاقات الائتمانية

تشرح «الوطن» تفاصيل البطاقات الائتمانية بعد قرار وقف التعامل ببطاقات الخصم المباشر بالعملات الصعبة خارج مصر في عدة نقاط.

- القرار خاص بوقف تحويل النقود بالدولار وكل العملات الأجنبية من بطاقة الخصم المباشر الخاصة بحساب الأفراد في البنوك.

- رصد البنك المركزي قيام عدد كبير من الأشخاص بتحويل مبالغ بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى إلى حساب شركات وأفراد خارج مصر.

الاقتصاد القومي

- متاح السحب بالدولار والتحويل داخل مصر، الممنوع هو التحويل للخارج فقط.

- يمكن استخدام البطاقة الائتمانية أي الخاصة بالمشتريات في شراء البضائع ودفع الرسوم الدراسية خارج مصر بالدولار أو العملات الأجنبية.

- لا يمكن تحويل الودائع أوالنقود من حساب بنكي أو من بطاقة الخصم المباشر إلى حسابات خارج البلاد.

- وقف التحويل قاصر على التعامل بـ«Credit Card» فقط خارج البلاد بالدولار.

- تعتمد بطاقات الخصم المباشر على الخصم من حساب العميل في البنك مباشرة، ترتبط بحساب جاري أو توفير وتُستخدم في عمليات الشراء والسحب النقدي.

- البطاقات الائتمانية هي تُستخدم في عمليات الشراء والسحب النقدي عن طريق سقف ائتماني محدد، بمعنى أن الرصيد المتاح يُعتبر حدًا ائتمانيًا يمكن من خلاله إجراء عملية الشراء أو السحب النقدي عن طريق الدَين.