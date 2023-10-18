إشادات دولية بدور مصر في دعم الأزمة الفلسطينية

حظيت مصر بإشادات دولية حول دورها ومجهودها المبذول في دعم الأزمة الفلسطينية، إذ قال موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إن مصر تصون الاستقرار الأمني والسياسي بالقارة.

وأكدت كاترين كولونا، وزيرة خارجية فرنسا، على أهمية الدور المصري، قائلة: «الدور المصري محوري ويتميز بالحكمة والمسئولية»، بينما أشار وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، إلى أن مصر لها دور مهم في تسهيل وصول المساعدات لغزة.

ووجه أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهود مصر لتسهيل وصول المساعدات لغزة، أما وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، قال: «نعول على دور مصر المهم والحيوي بشأن التطورات الراهنة».