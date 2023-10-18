أول رسالة لمحمد صلاح بعد جرائم الاحتلال في غزة.. «كلمات دعم ومناشدة للعالم»

حالة من الجدل أحدثها النجم محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وهداف ليفربول الإنجليزي، على مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة صمته على الأحداث القائمة في غزة، قبل أن يخرج اليوم عن صمته، ليوجه أول رسالة لمحمد صلاح بعد جرائم الاحتلال في غزة.

أول رسالة لمحمد صلاح بعد جرائم الاحتلال في غزة

تضمنت أول رسالة لمحمد صلاح بعد جرائم الاحتلال في غزة، التي نشرها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» عدة كلمات تدعم أهالي غزة، قائلا: «ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، وشهد العالم في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلب».

وأضاف «صلاح»: «شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، ولا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع، جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها».

وجاءت من ضمن كلمات أول رسالة لمحمد صلاح بعد جرائم الاحتلال في غزة، أنه يجب أن يتم توقف المجازر، حيث إن العائلات تتقطع أواصرها، مطالبا بضرورة السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة.

وتابع قائد الفراعنة: «سكان غزة يمرون بأوضاع مزرية، خاصة ما تم مشاهدته بالأمس في المستشفى».

«يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا» بهذه الكلمات عبر محمد صلاح عن مدى احتياج غزة للخدمات الغذائية والطبية، مناشدا جميع قادة العالم للتكاتف معًا، لمنع وقوع مزيد من المذابح للأبرياء، مختتما بقوله «الإنسانية يجب أن تستمر».

وتفاعل عددا كبيرا من محبي النجم محمد صلاح بعد نشر مقطع الفيديو لدعم أهالي غزة، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «أيوة كده يا أبن بلدي» وأيضا «من فلسطين.. تحية لـ أبو مكة»، وكذلك «مو صلاح حبيب الملايين».

وكانت أسرة محمد صلاح أعلنت منذ يومين عن تبرعه بمبلغ ضحم للهلال الأحمر المصري، تضامنًا مع الأشقاء في غزة، بالتزامن مع ما يتعرضون له خلال الأيام الماضية من قصف متواصل، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.