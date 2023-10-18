محمود مسلم: ما حدث في 7 أكتوبر أصاب إسرائيل بالصدمة وأحدث خللا في نظرية الأمن

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن ما حدث في السابع من أكتوبر الماضي، تسبب في صدمة بالمجتمع الإسرائيلي، وأحدث خللا في نظرية الأمن الإسرائيلي.

وأضاف «مسلم»، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «كل يوم»، عبر قناة «ON»: «ما حدث يؤكد أن الأمن مختلف عن الأمان، فإسرائيل تسيطر على كل شيء في الدولة، لكن الأمان لا يتحقق إلا بالسلام، ولدينا التجربة المصرية، فعندما تحقق السلام منذ 50 عاما، عاش المصريون وعاش الإسرائيليون دون مشكلات بالشكل العنيف، وهذا ما لا يستطيع المجتمع الإسرائيلي استيعابه».

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، أن نتنياهو تعرض لصدمة ستقضي على فترة حكمه، وبالتالي فقد أصبح لديه ثأر شخصي، ويحاول فعل أي شيء مثل احتلال غزة أو القضاء على حماس، ونجح في تصوير أمور مغلوطة مثل قطع رؤوس أطفال إسرائيليين.

وأوضح أن تصريحات بايدن والإدارة الأمريكية، اختلفت عما كانت عليه في بداية الأزمة، حيث قلّت حدة التصريحات وأصبحوا يتحدثون عن حقوق المدنيين الفلسطينيين، مشددًا على أن الأزمة أظهرت أن المجتمع الدولي يتعامل بعنف وجرأة مختلفة عن المعايير التي يصدرها عن حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وذكر أنّ المجتمع الدولي كان ينفذ بلغة غير اللغة التي ينفذ بها، ولكن هذه المرة اللغة فيها متفقة مع الفعل، فهناك دعم وتأييد كامل لإسرائيل سياسيا وعسكريا، مشيرًا إلى أن الاجتياح البري سينجم عنها ضحايا كثر، وسيفتح على إسرائيل معارك من جنوب لبنان أو سوريا وقد تتدخل إيران في النهاية، وتتحول إلى حرب إقليمية أخرى، وهذا ما لا يستوعبه قادة إسرائيل.