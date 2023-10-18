«مستقبل وطن» يعقد اجتماعا عاجلا بشأن دعم مصر للقضية الفلسطينية (فيديو)

عقد حزب مستقبل وطن، اجتماعا عاجلا بشأن دعم الموقف المصري في القضية الفلسطينية، بحضور قادة الحزب.

القضية الفلسطينية

جاء الاجتماع لإعلان موقف الحزب، الذي أعلن دعمه وتأييده للموقف المصري إزاء القضية الفلسطينية، مشيدا بتصريحات رئيس الجمهورية الأخيرة، التي تعبر عن الموقف المصري الواضح والحاسم للقضية الفلسطينية، وأبرزها الرفض التام لأية مساعي لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، وتصفية القضية الفلسطينية عسكريا.

والوقف الفوري للتصعيد العسكري من الجانب الإسرائيلي غير المبرر في قطاع غزة، واستهداف الفلسطينيين المدنيين والتحذير من تداعياته ومخاطره الجسيمة.

وشدد على سرعة فتح المسارات الآمنة لوصول كل المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة، فضلا من التأكيد على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد حزب مستقبل وطن، استجابته السريعة بكل قياداته وكوادره وأعضائه في شتى أنحاء الجمهورية، لمشاعر المصريين التلقائية في مساندة الأشقاء الفلسطينيين، وتأييد الرئيس تأييدا مطلقا، فيما أكد عليه من أن الأراضي المصرية والقضية الفلسطينية، بمثابة خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منها بأي حال من الأحوال.