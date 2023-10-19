أكاديمية الفنون تنظم وقفة تضامنية دعما للشعب الفلسطيني

أعلنت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، تنظيم وقفة تضامنية مع الشعب الفسطيني على خلفية تطور الأحداث في قطاع غزة، وارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين، إثر القصف الوحشي للمستشفي الأهلي المعمداني وتصعيد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وقفة تضامنية لدعم الأشقاء في فلسطين

وأضافت أنه في ظل الأحداث الراهنة وإيمانا بدور الفن قوة المجتمع الناعمة المؤثرة في الأحداث، يدعو اتحاد طلاب أكاديمية الفنون بالتعاون مع الاتحادات الطلابية في جميع المعاهد لوقفة تضامنية لدعم أشقائنا في فلسطين، وذلك اليوم الخميس الموافق 19 أكتوبر الساعة 1 ظهر على سلم المعهد العالي للفنون المسرحية.

وأعلنت الأكاديمية أمس حالة الحداد وتعليق أنشطتها تأكيدا على ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة ثلاثة أيام، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، إثر استشهاد ما يزيد على 500 فلسطيني جراء ضرب المحتل الاسرائيلي لمستشفى المعمداني المدني بقطاع غزة أمس الأول.

موقف مصر من القضية الفلسطينية

وأكد الرئيس السيسي رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطينيي قسريا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة.