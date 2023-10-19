أسعار السمك في الأسواق الیوم الخميس 19-10-2023

استقرت أسعار الأسماك في مصر اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023، بعد أن شهدت انخفاضًا ملحوظًا منذ بداية الأسبوع الجاري، وبحسب بوابة سوق العبور، انخفضت أسعار الأسماك عدة مرات خلال الفترة الماضية، وهو ما يرجع إلى قلة إقبال المواطنين على الشراء، كما أنّ هناك توقعات بهبوط الأسعار مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وترصد السطور التالية أسعار السمك اليوم الخميس 19-10-2023 في الأسواق، كما يلي.

أسعار السمك البلطي

- تراوح سعر السمك البلطي بين 66 و70 جنيهًا.

- تراوح سعر فلية البلطي بين 40 و200 جنيه.

- كما تراوح سعر قشر البياض بين 75 و105 جنيهات.

- وتراوح سعر القراميط بين 30 و50 جنيهًا.

أسعار الأسماك في مصر الیوم

- فيما تراوح سعر الثعابين بين 50 و250 جنيها.

- تراوح سعر المكرونة السويسي بين 70 و100 جنيه.

أسعار الأسماك في سوق العبور الیوم

- وبالنسبة لسعر السبيط فتراوح بين 200 و300 جنيه.

- وعن سعر الكابوريا بين 40 و200 جنيه.

- تراوح سعر الدنيس بين 100 و160 جنيهًا.

- كما تراوح سعر الجمبري بين 300 و395 جنيهًا.

أسعار سمك البوري

- تراوح سعر البوري بين 85 و105 جنيهات.