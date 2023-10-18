الانتهاء من رفع المقررات الدراسية على منصات الجامعات خلال أيام

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، انتظام العمل بمختلف الكليات للعام الجامعي الجاري، وفقاً للضوابط والقواعد والخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موضحين أنه يجرى حالياً تحديث المنصات التعليمية والمقرارات الدراسية لطلاب الكليات المختلفة، وسيتم الانتهاء من رفع كل المقرارات خلال أيام.

انتظام المحاضرات في مختلف الكليات

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات دون رصد أي مشكلات، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، موضحاً أن يجرى حالياً استكمال رفع المقررات الدراسية وتحديثها على مختلف المنصات التعليمية، وسيتم الانتهاء من ذلك خلال أيام قليلة، لافتا إلى أن هناك التزاما تاما بقرارت الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وأشار الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إلى تحديث كل المقرارات الدراسية والمناهج عبر المنصات التعليمية المختلفة لطلاب الكليات، حيث تم رفع أكثر من 70% من مقررات التيرم الأول، وخلال أيام سينتهي رفع وتحديث كل المقررات، لافتا إلى أن العملية التعليمية تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات.