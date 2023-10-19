تفاصيل الجلسة البرلمانية الطارئة لـ«النواب» اليوم.. ماذا تناقش؟

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، جلسة طارئة في دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب من الفصل التشريعي الثاني، لمناقشة الأوضاع المتأزمة داخل الأراضي الفلسطينية، واستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على الفلسطينين العزل.

جلسة برلمانية طارئة

وتشهد الجلسة البرلمانية الطارئة اليوم تنظيم وقفة حداد على أرواح الشهداء الفلسطينين وكذلك كلمات النواب لرفض السياسات الممنهجة التي تسعي إسرائيل إلى تحقيقها في شأن التهجير القسري للفلسطنين من قطاع غزة.

يأتي ذلك اتساقا مع ما أوضح إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقائه مع المستشار الألماني أمس بالقاهرة.

مناقشة الأوضاع الفلسطينية المتأزمة داخل غزة

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد عقد جلسة برلمانية طارئة مساء أمس استمرت قرابة الثلاث ساعات متصلة، لمناقشة الأوضاع الفلسطينية المتأزمة داخل قطاع غزة، ورفض الجانب الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية للشعب المحاصر.