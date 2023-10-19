طقس محافظات الصعيد اليوم.. شبورة مائية وانخفاض في درجات الحرارة

حذرت غرف العمليات والطوارئ المتابعة لحركة الطقس بمحافظات شمال الصعيد المواطنين من وجود شبورة بطقس الصعيد اليوم الخميس خاصة على الطرق السريعة وبالقرب من المسطحات المائية، ودعت المواطنين لتوخي الحذر عند القيادة وتجنب السير على الطرق السريعة، والالتزام بالسرعات المقررة عند القيادة.

كما دعت مرضى الجهاز التنفسي والعيون لتجنب الخروج اليوم، ومن المتوقع نشوب رياح معتدلة على شمال ووسط الصعيد بسرعة 24 كيلومترا بالساعة تكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق.

طقس الصعيد اليوم

وتشهد محافظات جنوب وشمال الصعيد انخفاضًا في درجات الحرارة بطقس الصعيد اليوم يستمر خلال الأيام المقبلة مع عدم توقع سقوط أمطار وارتفاع نسبة الرطوبة حيث تصل بمحافظات شمال الصعيد إلى 60% بينما جنوب الصعيد 42%.

درجات الحرارة بطقس الصعيد اليوم

وتسجل درجات الحرارة العظمي اليوم على محافظات شمال الصعيد 30 مئوية، و17 مئوية ليلا، بينما محافظات جنوب الصعيد تسجل 33 مئوية نهارًا خاصة فترة الظهيرة وتكون الصغرى 20 مئوية.