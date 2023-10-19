3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم.. هل نشهد سقوط أمطار؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة مقبلة، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم

وأشار هيئة الأرصاد إلى الظواهر الجوية التي تضرب البلاد اليوم، إذ يكون الطقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، ويكون هناك فرص لظهور الشبورة المائية بدء من الساعة 4 إلى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وتكون كثيفة أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وبالنسبة لـ حالة الطقس يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتظهر الشبورة المائية بدء من الساعة 4 إلى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وتكون كثيفة أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الخميس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة غدا الجمعة 20 أكتوبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 21 أكتوبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 21 درجة مئوية.