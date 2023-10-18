حالة الطقس غدا الخميس 19-10-2023.. رياح وشبورة وأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس 19-10-2023، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء، وشمال الصعيد خلال ساعات النهار ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة ففي آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

وعن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، بأن غدًا يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .

كما تنشط الرياح على على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة غدا الخميس 19-10-2023

درجات الحرارة غدا الخميس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 الصغرى 22 درجة مئوية.