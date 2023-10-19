اجتماعات لـ«مستقبل وطن» في 3 محافظات لتأييد موقف السيسي الداعم لفلسطين

واصلت أمانة العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب سيد نصر، عقد اجتماعاتها التنظيمية مع 3 محافظات بالبحيرة والإسكندرية ومطروح.

وشارك في الاجتماع التنظيمي النائب زين الأطناوي، أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية بالحزب، والأمناء المساعدون وأعضاء هيئة مكتب أمانة العمال والفلاحين المركزية، فضلًا عن أمناء حزب مستقبل وطن عن محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح، وأمناء العمال والفلاحين في المحافظات الثلاثة المشاركة.

بدأ الاجتماع بعزف السلام الوطني، ثم تلاوة ما تيسر آيات نت الذكر الحكيم، ثم كلمة ترحيب من النائب محمد زين أمين الحزب بمحافظة البحيرة، والذي وجّه الشكر للحضور من القيادات التنظيمية في الحزب بمحافظة البحيرة، مؤكدًا التنسيق الكامل للتحرك، خلال الفترة المقبلة، ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد النائب سيد نصر، أمين أمانة العمال والفلاحين المركزية، أن الحزب يولي اهتماما كبيرا لدعم القيادة السياسية، التي حققت الكثير من الإنجازات في الفترة الماضية، مشيدًا بالمظهر المشرف للأمانات الخمسة المشاركة، خلال الاجتماع التنظيمي.

وفي الإطار نفسه، أعلن المشاركون من عمال وفلاحين بحزب مستقبل وطن، التضامن الكامل مع القضية الفلسطينية، ودعم القيادة السياسية في كل القرارات.