«التعليم العالي»: انتهاء فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل الباحثين بالجامعات

انتهت فعاليات الدورة الثانية من البرنامج التدريبي لتأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية «Research to Entrepreneur R2E»، التي نظمها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ خلال الفترة من 2 أغسطس حتى 10 أكتوبر 2023، لتدريب الباحثين على المهارات اللازمة لتحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة، ومنتجات على أرض الواقع، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

برنامج تدريبي للجامعات

وأكد الدكتور ضياء خليل، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أهمية هذا البرنامج وما حققه من نجاح كبير في دورته الأولى، مشيرًا إلى تقدم 156 باحثًا من 33 جامعة ومركزًا بحثيًّا، وقد نُفذ البرنامج على مرحلتين، المرحلة الأولى (R2E: Base camp) أُقيمت في أسبوعين، نُظم خلالها 4 ورش عمل تدريبية عن المبادئ الأساسية لريادة الأعمال، وكيفية تحويل البحث إلى منتج وشركة ناشئة، بمشاركة 41 باحثًا من 16 جامعة ومركزًا بحثيًّا «القاهرة، عين شمس، الأزهر، أسوان، بنها، المنصورة، السويس، الزقازيق، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، مركز بحوث وتطوير الفلزات، المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، مركز بحوث الصحراء، معهد بحوث البترول المصري، الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، المركز القومي للبحوث».

كيفية ملائمة السوق للمنتج

وأضاف «خليل» أنه بنهاية المرحلة الأولى للبرنامج، جرى تقييم الباحثين؛ ليصبح لديهم خلفية جيدة عن ريادة الأعمال، وعمل النموذج التجاري للدخول في المرحلة الثانية من البرنامج، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية للبرنامج «R2E: Advanced Camp»، تضمنت 8 ورش عمل تدريبية؛ للتعريف بكيفية ملائمة السوق للمنتج، والتسويق والمبيعات للشركات الناشئة، والمقابلات مع العملاء المحتملين، بالإضافة إلى جلسات توجيه وإرشاد لكل الفرق؛ لوضع المشروعات في الصورة النهائية، وبدء تفعيل الشركات الناشئة.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة غادة خضري مدير برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بالصندوق، إلى أن المرحلة الثانية للبرنامج تطلبت وجود «business assistant» لكل باحث؛ لتشكيل فريق عمل لكل مشروع مقدم، مؤكدة اختيار 17 باحثًا للمشاركة بالمرحلة الثانية من 11 جامعة ومركزًا بحثيًّا «الأزهر، أسوان، بنها، المنصورة، السويس، الزقازيق، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، مركز بحوث وتطوير الفلزات، مركز بحوث الصحراء، معهد بحوث البترول المصري، المركز القومي للبحوث»، موضحة أنه في ختام هذه المرحلة، جرى تقييم جميع الفرق، واُختيرت أفضل المشروعات لإنشاء الشركات الناشئة، مع توجيه باقي الفرق بالعمل على تعديل نموذج العمل؛ ليتوافق مع احتياجات سوق العمل.