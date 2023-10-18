وقفة للمحامين في الخانكة تنديدا باستهداف إسرائيل لمستشفى المعمداني

نظمت نقابة ورابطة المحامين بالخانكة والعبور والخصوص وقفة تضامنية سلمية، للتنديد بالمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وآخرها استهداف مستشفي الأهلي المعمداني بعزة، والذي خلف مئات الشهداء من أبناء شعب فلسطين.

ونُظمت الوقفة أمام محكمة الخانكه الكلية، وردد المشاركون هتافات منددة بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي، واستهداف المستشفيات والمدنيين العزل.

وأكد المشاركون، أن كل القوانين ترفض ممارسات إسرائيل لإبادة الفلسطينين وطردهم من أراضيهم، مرددين شعارات «عاشت فلسطين» و«لا للإبادة الجماعية للفلسطينين».

وشارك في تنظيم الوقفة سامح مريت نقيب المحامين بالخصوص، وأحمد عفيفي السمين نقيب محامين العبور، ومحمد أحمد جمعة نقيب محامين الخانكة، وأعضاء الرابطة.

مجازر لإبادة الشعب الفلسطيني

وأكد المشاركون رفضهم التام لما يحدث في غزة من مجازر تهدف لإبادة الشعب الفلسطيني، منددين باستهداف جيش الاحتلال لمستشفى الأهلي المعمداني بغزة وسقوط أكثر من 500 شهيد معظمهم من الأطفال والسيدات والمرضى والعُزل، مشيرين إلى أن المصريين جميعا يرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، باعتبار أن الأمن القومي المصرى خط أحمر لا يمكن التهاون فيه أو تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.

الشعب المصري يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وأكد أحمد جمعة، نقيب المحامين في الخانكة، خلال الوقفة، أن الشعب المصري يرفض تصفية القضية الفلسطينية أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، لاسيما أن الفلسطينيين أنفسهم يرفضون فكرة التهجير التي ينادي بها البعض، ويؤكدون ضرورة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو أمر يعبر عما بداخل ملايين المصريين بالكامل.