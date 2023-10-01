9 مدارس جديدة تدخل الخدمة في أول أيام الدراسة بالبحر الأحمر 

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه تم الانتهاء من 9 مشروعات مدرسية جديدة دخلت الخدمة في أول يوم بالعام الدراسي الجديد، وذلك ضمن 24 مشروع إنشاءات أبنية تعليمية بين مدارس تجريبية وفنية وتعليم أساسي تم الانتهاء منها ودخولها الخدمة العام الدراسي الجديد.

انتظام العمل بمدارس البحر الأحمر

وأكد «حنفي» انتظام العمل بالمدارس في أول يوم دراسي، مشددا على رؤساء المدن بمتابعة انتظام حركة سير سيارات السرفيس الداخلي والتأكيد على الالتزام بخط السير المحدد بالمدارس، وذلك للتيسير على الطلاب تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

وكيل تعليم البحر الأحمر يتفقد مدارس الغردقة

وأجرى هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، جولة تفقدية لعدد من مدارس الغردقة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية منذ بداية العام الدراسي الجديد بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد وكيل تعليم البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأحد، أن مديري الإدارات التعليمية ولجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية تابعوا بدء العام الدراسي والتأكد من انتهاء أعمال الصيانة وتطهير وتعقيم الفصول ودورات المياه وتسليم الكتب للمدارس والتأكيد على نشر لائحة الانضباط المدرسي في مكان ظاهر بالمدرسة والانتهاء من إعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس ومتابعة الحصص الدراسية.