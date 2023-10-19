الإعلامية منة الشرقاوي: دخول المساعدات لغزة يخفف معاناة القطاع الطبي

قالت الإعلامية منة الشرقاوي إن دخول المساعدات إلى قطاع غزة أمر مهم للغاية، حيث يخفف كثيرا عن الفلسطينيين، مشيرةً إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة أطلقا قافلة شاملة تضم 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية.

القطاع الطبي في غزة يواجه مشكلة كبيرة

وأضافت خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «القطاع الطبي في غزة يواجه مشكلة كبيرة على مستوى المستهلكات الطبية في المستشفيات، بالإضافة إلى النقص الشديد في الوقود الذي جعل عربات الإسعاف لا تستطيع التحرك لإسعاف الناس هناك».

صدى واسع لتصريحات الرئيس السيسي مع شولتز

وتابعت: «تابعنا المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشار الألماني أولاف شولتز وقال فيه تصريحات واضحة وصريحة فيما يتعلق بضرورة دخول المساعدات قطاع غزة والتحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، لأن هذا أمر في منتهى الخطورة».