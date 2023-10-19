كاتب صحفي: مصر لا تقبل تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي غزة إلى سيناء

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إنّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس كانت واضحة وصريحة وقاطعة، فمصر لا تقبل بتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء.

تخطيط خطير من الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية

وأضاف عفيفي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن هناك هدف من دولة الاحتلال الإسرائيلي للعمل على تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، وهو ما أدلى به مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية أثناء عمليات القصف المستمرة.

رفض قاطع من الرئيس السيسي لمحاولات التوطين في سيناء

وتابع، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن هذه المحاولات مرفوضة، فلا يمكن التفريط في مضمون القضية الفلسطينية، مشددًا على أن أكبر تهديد للأمن القومي المصري هو نزوح أهالي قطاع غزة إلى سيناء، حتى لا تكون سيناء نقطة انطلاق للمقاومة إلى إسرائيل لتنفيذ عمليات مقاومة هناك، ومن ثم، يتم نقل الصراع إلى مصر ويتم جرها إلى حرب حقيقية.