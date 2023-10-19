استمرار الوقفات الاحتجاجية في الجامعات المصرية تضامنا مع غزة

يواصل طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بمختلف محافظات مصر، تنظيم الوقفات الاحتجاجية، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وتضامنًا مع الأشقاء العرب من أهل غزة، وذلك في إطار تضامنها مع المواقف الوطنية الشجاعة التي اتخذتها الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه أحداث غزة.

طلاب الجامعات يواصلون التنديد بالعدوان الإسرائيلي

وينظم طلاب كليات الهندسة والكليات المختلفة في جامعة القاهرة وعين شمس وحلوان وغيرها، عددًا من الوقفات الاحتجاجية حاليًا، للتنديد بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في دولة فلسطين.

حملة للتبرع بالدم لمصابي فلسطين

وفي السياق ذاته، أكد حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أنه منذ إعلان الحملة الخاصة بالتبرع بالدم لمصابي دولة فلسطين، هناك تفاعل كبير من كافة منسوبي الجامعة، لتقديم الدعم والمشاركة في التبرع والتضامن إنسانيًا لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، مضيفاً أنّ الحملة، شهدت منذ انطلاقها حتى اليوم، تزايدًا مضاعفًا في الأعداد، خاصة عقب القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى المعمداني في غزة، الذي أدى لإصابة ووفاة المئات من المدنيين.