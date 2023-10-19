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أمين الشباب بـ«حماة الوطن»: نفوض القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية

كتب:

يسرا البسيوني
10:44 ص | الخميس 19 أكتوبر 2023
كريم إمام

كريم إمام

قال كريم إمام، أمين الشباب بحزب حماة الوطن، إنّ شباب الحزب وجميع أعضائه يؤيّدون القرارات التي تتخذها القيادة السياسية من أجل دعم الأشقاء الفلسطينين، وإنهاء ما يحدث تجاه الفلسطينيين، مشيرا إلى أنّ الحزب فوّض في وقفات أمام مقراته الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف إمام، أنّه حان وقت تكاتف جميع الدول العربية حول الدول المصرية التي تقود هذه المفاوضات بمنطقة الشرق الأوسط، والتي كلّلت بالنجاح في قبول الجانب الإسرائيلي دخول المساعدات المصرية، وهو ما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس بعد خطاب رئيسنا القوي والحاسم في هذا الصدد.

إقامة دولة فلسطينية

وأكد إمام أنّ الدولة المصرية تعمل من أجل إقامة دولة فلسطينية بكل الوسائل السلمية، حيث إننا بصدد انعقاد مؤتمر دولي، بناء على دعوة الرئيس السيسي لصالح تمكين الفلسطينين من الإقامة الآمنة، وكذلك منطقة شرق أوسط آمنة.

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