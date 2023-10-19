أخبار البورصة المصرية اليوم.. ارتفاع المؤشرات وسط مكاسب سوقية 2 مليار جنيه

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم ارتفاعًا في أداء المؤشرات في بداية تداولات اليوم الخميس 19-10-2023، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.36%، في مستهل التعاملات عند مستوى 22196.44 نقطة، وسط مكاسب سوقية 2 مليار جنيه فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.96% عند مستوى 3913.85 نقطة.

أخبار البورصة المصریة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.75%، عند مستوى 5991.21 نقطة، وفقًا لأخبار البورصة المصرية.

البورصة المصریة الیوم الخميس 19-10-2023

ووفق أخبار البورصة المصرية اليوم بلغت قيم التداول في البورصة نحو 470.5 مليون جنيه، عبر التداول على 112.2 مليون سهم، وتنفيذ 15.849 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 2 مليار جنيه في مستهل التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.506 تريليون جنيه، وفقًا لأخبار البورصة المصرية.

تعاملات البورصة

يذكر أن البورصة المصرية، اختتمت تعاملات أمس على ارتفاعات جماعية، ومكاسب سوقية 48 مليون جنيه، وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.2% عند مستوى 22117.4 نقطة.