ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة.. والمكاسب السوقية 48 مليون جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 18-10-2023، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.20% في ختام التعاملات ليغلق عند مستوى 22117.4 نقطة.

أخبار البورصة المصریة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 0.14%، ليغلق عند مستوى 3876.45 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 18-10-2023.

وأوضح حسام عيد، خبير أسواق المال، أنّ ارتفاع المؤشر الرئيسي اليوم، كان بفضل استمرار الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية، ما انعكس إيجابا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لتحقيق قمة تاريخية جديدة خلال تعاملات اليوم.

وتراجع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة طفيفة 0.06% في ختام التعاملات الیوم الأربعاء 18-10-2023، مغلقًا عند مستوى 5946.33 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية الیوم الأربعاء 18-10-2023 نحو 5.2 مليار جنيه من خلال التداول على 1.2 مليون سهم عبر تنفيذ 118.208 ألف صفقة، وسجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب 48 مليون جنيه في ختام تعاملات الجلسة، بعد أن وصل إلى مستوى 1.504 تريليون جنيه.