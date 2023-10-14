اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «مسافة السكة».. مصر تطلق أكبر جسر مساعدات إنسانية لقطاع غزة
كتب:
محمد عزالدين
07:45 م | السبت 14 أكتوبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «مسافة السكة».. مصر تطلق أكبر جسر مساعدات إنسانية لقطاع غزة
-انطلاق قوافل «التحالف الوطنى وحياة كريمة» إلى القطاع
بـ106 قاطرات تحمل «مواد غذائية.. وملابس.. وأدوية»
-إشادات دولية بالجهود المصرية فى استقبال المساعدات للفلسطينيين
- مصر تُكثّف جهود وقف العدوان ضد «غزة»
- «السيسى وماكرون» يحذّران من خطورة الوضع الحالى.. واتفاق «مصرى - تركى» على حماية المدنيين
- البحر الأحمر.. محافظة واعدة وجاذبة للاستثمار
- مليارات الجنيهات للمشروعات القومية لدفع عجلة التنمية
- «الروضة».. أنهت العشوائيات ووفّرت حياة كريمة للبسطاء
- تطوير مطار الغردقة.. القدرة الاستيعابية 12 مليون راكب سنوياً
- «الطرق».. أسهمت فى تقليص زمن الرحلات وتسهيل التنقل
-مخاطر السيول.. تخصيص مليار جنيه لإنشاء حواجز وبحيرات صناعية
-المحافظ: المشروعات القومية حقّقت انتعاشة وعزّزت الاستثمار
- إغلاق باب تلقِّى طلبات الترشّح
«-الهيئة الوطنية»: تلقينا 4 طلبات والفصل فى التظلمات 26 أكتوبر
- حملة «السيسى» تنهى الأسبوع الأول باستقبال ممثلين عن 44 جهة
- الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة لليوم الثامن.. ومقتل 2215 وإصابة 8714 فى «القطاع»
- الهلال الأحمر الفلسطينى: «غزة» تواجه وضعاً إنسانياً كارثياً
- «المركزى»: الشمول المالى سجل نمواً تجاوز 160% وطفرة فى تمويلات المشروعات الصغيرة
- المنتخب الوطنى بالقوة الضاربة أمام الجزائر غداً
الصفحة الثانية
- «الوطنية للانتخابات» تغلق باب تلقِّى طلبات الترشح.. وتفصل فى التظلمات 26 أكتوبر
- «بندارى»: تلقينا 4 طلبات للترشح.. وتلقِّى اعتراضات المرشحين بعد غد والفصل فيها فى 22 أكتوبر
- حملة «السيسى» تُنهى أسبوعها الأول باستقبال ممثلين عن
44 جهة مختلفة: فرصة لتبادل الأفكار والتحفيز لبناء مصر قوية
- «فوزى»: نحرص على لقاء الشخصيات التى تعبّر عن المجتمع.. و«جلال»: نحتاج لبرنامج اقتصادى متكامل.. و«الزناتى»: عقدنا 84 دورة لدحض الشائعات
- رئيس «الطرق الصوفية»: نؤيد «السيسى» لأنه رجل المرحلة.. وأمن الوطن أولوية
- عبدالهادى القصبى: ندوات لتوعية المواطنين بضرورة ممارسة حقهم الدستورى.. وسنؤدى واجبنا فى التصويت بكثافة
- نرفض التشدد والمغالاة وندعو للدين السمح الذى يحث على البناء والتعمير والحفاظ على النفس الإنسانية ونرفض توجيه الاتهامات وبث الفتن
الصفحة الثالثة
-مصر تطلق أكبر جسر مساعدات لـ «غزة»
- قوافل «التحالف الوطنى وحياة كريمة» تنطلق بـ 106 قاطرات
- تضم 1000 طن مواد غذائية.. و50 ألف قطعة ملابس.. و300 ألف علبة أدوية ومستلزمات.. و«زمزم»: شكلنا فريق عمل لإنقاذ الأهالى.. وجهّزنا 30 طن أغذية و2000 بطانية
- .. وإشادات دولية بالجهود المصرية فى استقبال المساعدات لأهالى القطاع
- «القاهرة» تطالب إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطينى من المعبر لضمان سرعة وصول الإعانات.. والهلال الأحمر التركى: لا سبيل لإيصال المساعدات إلا عبر مصر
- نواب وأحزاب: الدعم المصرى للأشقاء الفلسطينيين يؤكد أن «القاهرة» شريان العروبة
- «مديح»: إيصال الإمدادات فى ظل الأوضاع الإنسانية المتردية يتطلب تضافر الجهود الدولية.. و«هلال»: القوافل تخفف معاناتهم ومصر تبذل قصارى جهدها لحل القضية
الصفحة الرابعة
- «المركزى»: الشمول المالى سجل نمواً تجاوز 160%.. وطفرة فى تمويلات المشروعات الصغيرة
- «لقمان»: تعزيز قدرة المواطنين على الادخار والاقتراض والاستثمار فى مقدمة أولويات استراتيجية 2022 – 2025
- بنك مصر يطلق مبادرة Super She لتأهيل القيادات النسائية الشابة
- «الزراعى المصرى» ينشر قوافل «باب رزق» بمراكز المحافظات لإتاحة تمويل المشروعات الصغيرة
- نتائج أعمال قياسية لـ«QNBالأهلى» بنهاية سبتمبر 2023
- 12.5 مليار جنيه صافى أرباح مجمعة و23% نمواً فى ودائع العملاء
- مؤسسة «التجارى الدولى» تُدشّن 3 قوافل طبية ضمن مشروع «أطفال أصحاء»
الصفحة الخامسة
- «التعمير والإسكان» تستعد لإطلاق مشروعاتها الجديدة فى «التجمع» و«المستقبل»
- «المصرف المتحد»: 460% نمواً بمؤشرات الصادرات التكنولوجية خلال 5 سنوات
- «القاضى»: الدولة المصرية تستهدف تحقيق 12% نمواً سنوياً فى الخدمات المالية بحلول عام ٢٠٢٥
- «معيط»: أنفقنا ٤٥٠ مليار جنيه حزماً تحفيزية خلال ٣ سنوات
- «تنمية المشروعات»: ندوات لرواد الأعمال ضمن «حياة كريمة»
- «رحمى»: دعم الرئيس السيسى الدائم لمعرض «تراثنا» كان من أهم أسباب استمراره وتطويره
- توقيع عقود صيانة منظومة الكهرباء لأنفاق «قناة السويس»
- «ميدبنك» يفتتح فرع المعادى بعد تجديده وتطويره
الصفحة السادسة
-البحر الأحمر.. محافظة واعدة وجاذبة للاستثمار فى «الجمهورية الجديدة»
- تخصيص مليارات الجنيهات لمشروعات قومية وسياحية كبرى لدفع عجلة التنمية
- تطوير مطار الغردقة.. القدرة الاستيعابية 12 مليون راكب سنوياً وتحسين البنية التحتية.. وإنشاء محطة للشاحنات بـ«سفاجا»
- مشروعات التطوير وضعت منطقة برنيس على خريطة السياحة العالمية ضمن خطط استقبال 30 مليون سائح فى 2023
- محطة اليسر لتحلية المياه.. أمن مائى لسكان وزوار الغردقة بتكلفة مليار جنيه
- «عبدالسلام»: تم تنفيذها على أعلى مستوى.. وبرلمانى: محطة التحلية مورد مائى استراتيجى مُستدام وقضت على مشكلة نقص المياه وأنهت الاعتماد على الخزانات
الصفحة السابعة
- «رفع كفاءة الطرق».. أسهم فى تقليص زمن الرحلات وتسهيل التنقل
- مساكن الروضة.. قضت على العشوائيات ووفّرت الأمن والحياة الكريمة للبسطاء
- «عبدالمنعم»: سكنت منطقة زرزارة العشوائية من 30 سنة وأخيراً عِشت حياة آدمية
- الوقاية من مخاطر السيول.. مليار جنيه لإنشاء الحواجز والبحيرات الصناعية
- 28 سداً وبحيرة و11 حاجزاً.. وقناة صناعية بـ«رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير»
- محافظ البحر الأحمر: المشروعات القومية حققت انتعاشة للمحافظة وعززت الاستثمار السياحى
- اللواء عمرو حنفى: الغردقة ومرسى علم جاذبتان لملايين الزوار سنوياً ونستهدف 30 مليون سائح فى السنوات المقبلة
- نجحنا فى تحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار واحتجاز 3 ملايين متر مكعب من المياه ببحيرة «وادى القويح»
الصفحة الثامنة
-ع الحلوة والمرة.. عمرة وزفاق بالعلم الفلسطيني
-كوميديا وفانتازيا وتشويق.. عمرو عبدالجليل تاجر خشب في «الخميس الجاي»
-من الصعيد للعريش.. مسرح «المواجهة والتجول» يجوب القرى لنشر الوعي
-توعية بالنصر المجيد.. مجسمات أكتوبر بأيادي طلاب المرحلة الابتدائية
-على باب «السيد البدوي».. صعب تروح المولد وتطلع «بلا حمص»