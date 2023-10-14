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اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «مسافة السكة».. مصر تطلق أكبر جسر مساعدات إنسانية لقطاع غزة

كتب:

محمد عزالدين
07:45 م | السبت 14 أكتوبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «مسافة السكة».. مصر تطلق أكبر جسر مساعدات إنسانية لقطاع غزة

-انطلاق قوافل «التحالف الوطنى وحياة كريمة» إلى القطاع

بـ106 قاطرات تحمل «مواد غذائية.. وملابس.. وأدوية»

-إشادات دولية بالجهود المصرية فى استقبال المساعدات للفلسطينيين

- مصر تُكثّف جهود وقف العدوان ضد «غزة»

- «السيسى وماكرون» يحذّران من خطورة الوضع الحالى.. واتفاق «مصرى - تركى» على حماية المدنيين

- البحر الأحمر.. محافظة واعدة وجاذبة للاستثمار

- مليارات الجنيهات للمشروعات القومية لدفع عجلة التنمية

- «الروضة».. أنهت العشوائيات ووفّرت حياة كريمة للبسطاء

- تطوير مطار الغردقة.. القدرة الاستيعابية 12 مليون راكب سنوياً

- «الطرق».. أسهمت فى تقليص زمن الرحلات وتسهيل التنقل

-مخاطر السيول.. تخصيص مليار جنيه لإنشاء حواجز وبحيرات صناعية

 -المحافظ: المشروعات القومية حقّقت انتعاشة وعزّزت الاستثمار

- إغلاق باب تلقِّى طلبات الترشّح

«-الهيئة الوطنية»: تلقينا 4 طلبات والفصل فى التظلمات 26 أكتوبر

- حملة «السيسى» تنهى الأسبوع الأول باستقبال ممثلين عن 44 جهة

- الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة لليوم الثامن.. ومقتل 2215 وإصابة 8714 فى «القطاع»

- الهلال الأحمر الفلسطينى: «غزة» تواجه وضعاً إنسانياً كارثياً

- «المركزى»: الشمول المالى سجل نمواً تجاوز 160% وطفرة فى تمويلات المشروعات الصغيرة

- المنتخب الوطنى بالقوة الضاربة أمام الجزائر غداً

 

الصفحة الثانية

- «الوطنية للانتخابات» تغلق باب تلقِّى طلبات الترشح.. وتفصل فى التظلمات 26 أكتوبر

- «بندارى»: تلقينا 4 طلبات للترشح.. وتلقِّى اعتراضات المرشحين بعد غد والفصل فيها فى 22 أكتوبر

- حملة «السيسى» تُنهى أسبوعها الأول باستقبال ممثلين عن

44 جهة مختلفة: فرصة لتبادل الأفكار والتحفيز لبناء مصر قوية

- «فوزى»: نحرص على لقاء الشخصيات التى تعبّر عن المجتمع.. و«جلال»: نحتاج لبرنامج اقتصادى متكامل.. و«الزناتى»: عقدنا 84 دورة لدحض الشائعات

- رئيس «الطرق الصوفية»: نؤيد «السيسى» لأنه رجل المرحلة.. وأمن الوطن أولوية

- عبدالهادى القصبى: ندوات لتوعية المواطنين بضرورة ممارسة حقهم الدستورى.. وسنؤدى واجبنا فى التصويت بكثافة

- نرفض التشدد والمغالاة وندعو للدين السمح الذى يحث على البناء والتعمير والحفاظ على النفس الإنسانية ونرفض توجيه الاتهامات وبث الفتن

 

الصفحة الثالثة

-مصر تطلق أكبر جسر مساعدات لـ «غزة»

- قوافل «التحالف الوطنى وحياة كريمة» تنطلق بـ 106 قاطرات

- تضم 1000 طن مواد غذائية.. و50 ألف قطعة ملابس.. و300 ألف علبة أدوية ومستلزمات.. و«زمزم»: شكلنا فريق عمل لإنقاذ الأهالى.. وجهّزنا 30 طن أغذية و2000 بطانية

- .. وإشادات دولية بالجهود المصرية فى استقبال المساعدات لأهالى القطاع

- «القاهرة» تطالب إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطينى من المعبر لضمان سرعة وصول الإعانات.. والهلال الأحمر التركى: لا سبيل لإيصال المساعدات إلا عبر مصر

- نواب وأحزاب: الدعم المصرى للأشقاء الفلسطينيين يؤكد أن «القاهرة» شريان العروبة

- «مديح»: إيصال الإمدادات فى ظل الأوضاع الإنسانية المتردية يتطلب تضافر الجهود الدولية.. و«هلال»: القوافل تخفف معاناتهم ومصر تبذل قصارى جهدها لحل القضية

 

الصفحة الرابعة

- «المركزى»: الشمول المالى سجل نمواً تجاوز 160%.. وطفرة فى تمويلات المشروعات الصغيرة

- «لقمان»: تعزيز قدرة المواطنين على الادخار والاقتراض والاستثمار فى مقدمة أولويات استراتيجية 2022 – 2025

- بنك مصر يطلق مبادرة Super She لتأهيل القيادات النسائية الشابة

- «الزراعى المصرى» ينشر قوافل «باب رزق» بمراكز المحافظات لإتاحة تمويل المشروعات الصغيرة

- نتائج أعمال قياسية لـ«QNBالأهلى» بنهاية سبتمبر 2023

- 12.5 مليار جنيه صافى أرباح مجمعة و23% نمواً فى ودائع العملاء

- مؤسسة «التجارى الدولى» تُدشّن 3 قوافل طبية ضمن مشروع «أطفال أصحاء»

 

الصفحة الخامسة

- «التعمير والإسكان» تستعد لإطلاق مشروعاتها الجديدة فى «التجمع» و«المستقبل»

- «المصرف المتحد»: 460% نمواً بمؤشرات الصادرات التكنولوجية خلال 5 سنوات

- «القاضى»: الدولة المصرية تستهدف تحقيق 12% نمواً سنوياً فى الخدمات المالية بحلول عام ٢٠٢٥

- «معيط»: أنفقنا ٤٥٠ مليار جنيه حزماً تحفيزية خلال ٣ سنوات

- «تنمية المشروعات»: ندوات لرواد الأعمال ضمن «حياة كريمة»

- «رحمى»: دعم الرئيس السيسى الدائم لمعرض «تراثنا» كان من أهم أسباب استمراره وتطويره

- توقيع عقود صيانة منظومة الكهرباء لأنفاق «قناة السويس»

- «ميدبنك» يفتتح فرع المعادى بعد تجديده وتطويره

 

الصفحة السادسة

-البحر الأحمر.. محافظة واعدة وجاذبة للاستثمار فى «الجمهورية الجديدة»

- تخصيص مليارات الجنيهات لمشروعات قومية وسياحية كبرى لدفع عجلة التنمية

- تطوير مطار الغردقة.. القدرة الاستيعابية 12 مليون راكب سنوياً وتحسين البنية التحتية.. وإنشاء محطة للشاحنات بـ«سفاجا»

- مشروعات التطوير وضعت منطقة برنيس على خريطة السياحة العالمية ضمن خطط استقبال 30 مليون سائح فى 2023

- محطة اليسر لتحلية المياه.. أمن مائى لسكان وزوار الغردقة بتكلفة مليار جنيه

- «عبدالسلام»: تم تنفيذها على أعلى مستوى.. وبرلمانى: محطة التحلية مورد مائى استراتيجى مُستدام وقضت على مشكلة نقص المياه وأنهت الاعتماد على الخزانات

 

الصفحة السابعة

- «رفع كفاءة الطرق».. أسهم فى تقليص زمن الرحلات وتسهيل التنقل

- مساكن الروضة.. قضت على العشوائيات ووفّرت الأمن والحياة الكريمة للبسطاء

- «عبدالمنعم»: سكنت منطقة زرزارة العشوائية من 30 سنة وأخيراً عِشت حياة آدمية

- الوقاية من مخاطر السيول.. مليار جنيه لإنشاء الحواجز والبحيرات الصناعية

- 28 سداً وبحيرة و11 حاجزاً.. وقناة صناعية بـ«رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير»

- محافظ البحر الأحمر: المشروعات القومية حققت انتعاشة للمحافظة وعززت الاستثمار السياحى

- اللواء عمرو حنفى: الغردقة ومرسى علم جاذبتان لملايين الزوار سنوياً ونستهدف 30 مليون سائح فى السنوات المقبلة

- نجحنا فى تحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار واحتجاز 3 ملايين متر مكعب من المياه ببحيرة «وادى القويح»

 

الصفحة الثامنة

-ع الحلوة والمرة.. عمرة وزفاق بالعلم الفلسطيني

-كوميديا وفانتازيا وتشويق.. عمرو عبدالجليل تاجر خشب في «الخميس الجاي»

-من الصعيد للعريش.. مسرح «المواجهة والتجول» يجوب القرى لنشر الوعي

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