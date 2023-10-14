اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «مسافة السكة».. مصر تطلق أكبر جسر مساعدات إنسانية لقطاع غزة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «مسافة السكة».. مصر تطلق أكبر جسر مساعدات إنسانية لقطاع غزة

-انطلاق قوافل «التحالف الوطنى وحياة كريمة» إلى القطاع

بـ106 قاطرات تحمل «مواد غذائية.. وملابس.. وأدوية»

-إشادات دولية بالجهود المصرية فى استقبال المساعدات للفلسطينيين

- مصر تُكثّف جهود وقف العدوان ضد «غزة»

- «السيسى وماكرون» يحذّران من خطورة الوضع الحالى.. واتفاق «مصرى - تركى» على حماية المدنيين

- البحر الأحمر.. محافظة واعدة وجاذبة للاستثمار

- مليارات الجنيهات للمشروعات القومية لدفع عجلة التنمية

- «الروضة».. أنهت العشوائيات ووفّرت حياة كريمة للبسطاء

- تطوير مطار الغردقة.. القدرة الاستيعابية 12 مليون راكب سنوياً

- «الطرق».. أسهمت فى تقليص زمن الرحلات وتسهيل التنقل

-مخاطر السيول.. تخصيص مليار جنيه لإنشاء حواجز وبحيرات صناعية

-المحافظ: المشروعات القومية حقّقت انتعاشة وعزّزت الاستثمار

- إغلاق باب تلقِّى طلبات الترشّح

«-الهيئة الوطنية»: تلقينا 4 طلبات والفصل فى التظلمات 26 أكتوبر

- حملة «السيسى» تنهى الأسبوع الأول باستقبال ممثلين عن 44 جهة

- الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة لليوم الثامن.. ومقتل 2215 وإصابة 8714 فى «القطاع»

- الهلال الأحمر الفلسطينى: «غزة» تواجه وضعاً إنسانياً كارثياً

- «المركزى»: الشمول المالى سجل نمواً تجاوز 160% وطفرة فى تمويلات المشروعات الصغيرة

- المنتخب الوطنى بالقوة الضاربة أمام الجزائر غداً

الصفحة الثانية

- «الوطنية للانتخابات» تغلق باب تلقِّى طلبات الترشح.. وتفصل فى التظلمات 26 أكتوبر

- «بندارى»: تلقينا 4 طلبات للترشح.. وتلقِّى اعتراضات المرشحين بعد غد والفصل فيها فى 22 أكتوبر

- حملة «السيسى» تُنهى أسبوعها الأول باستقبال ممثلين عن

44 جهة مختلفة: فرصة لتبادل الأفكار والتحفيز لبناء مصر قوية

- «فوزى»: نحرص على لقاء الشخصيات التى تعبّر عن المجتمع.. و«جلال»: نحتاج لبرنامج اقتصادى متكامل.. و«الزناتى»: عقدنا 84 دورة لدحض الشائعات

- رئيس «الطرق الصوفية»: نؤيد «السيسى» لأنه رجل المرحلة.. وأمن الوطن أولوية

- عبدالهادى القصبى: ندوات لتوعية المواطنين بضرورة ممارسة حقهم الدستورى.. وسنؤدى واجبنا فى التصويت بكثافة

- نرفض التشدد والمغالاة وندعو للدين السمح الذى يحث على البناء والتعمير والحفاظ على النفس الإنسانية ونرفض توجيه الاتهامات وبث الفتن

الصفحة الثالثة

-مصر تطلق أكبر جسر مساعدات لـ «غزة»

- قوافل «التحالف الوطنى وحياة كريمة» تنطلق بـ 106 قاطرات

- تضم 1000 طن مواد غذائية.. و50 ألف قطعة ملابس.. و300 ألف علبة أدوية ومستلزمات.. و«زمزم»: شكلنا فريق عمل لإنقاذ الأهالى.. وجهّزنا 30 طن أغذية و2000 بطانية

- .. وإشادات دولية بالجهود المصرية فى استقبال المساعدات لأهالى القطاع

- «القاهرة» تطالب إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطينى من المعبر لضمان سرعة وصول الإعانات.. والهلال الأحمر التركى: لا سبيل لإيصال المساعدات إلا عبر مصر

- نواب وأحزاب: الدعم المصرى للأشقاء الفلسطينيين يؤكد أن «القاهرة» شريان العروبة

- «مديح»: إيصال الإمدادات فى ظل الأوضاع الإنسانية المتردية يتطلب تضافر الجهود الدولية.. و«هلال»: القوافل تخفف معاناتهم ومصر تبذل قصارى جهدها لحل القضية

الصفحة الرابعة

- «المركزى»: الشمول المالى سجل نمواً تجاوز 160%.. وطفرة فى تمويلات المشروعات الصغيرة

- «لقمان»: تعزيز قدرة المواطنين على الادخار والاقتراض والاستثمار فى مقدمة أولويات استراتيجية 2022 – 2025

- بنك مصر يطلق مبادرة Super She لتأهيل القيادات النسائية الشابة

- «الزراعى المصرى» ينشر قوافل «باب رزق» بمراكز المحافظات لإتاحة تمويل المشروعات الصغيرة

- نتائج أعمال قياسية لـ«QNBالأهلى» بنهاية سبتمبر 2023

- 12.5 مليار جنيه صافى أرباح مجمعة و23% نمواً فى ودائع العملاء

- مؤسسة «التجارى الدولى» تُدشّن 3 قوافل طبية ضمن مشروع «أطفال أصحاء»

الصفحة الخامسة

- «التعمير والإسكان» تستعد لإطلاق مشروعاتها الجديدة فى «التجمع» و«المستقبل»

- «المصرف المتحد»: 460% نمواً بمؤشرات الصادرات التكنولوجية خلال 5 سنوات

- «القاضى»: الدولة المصرية تستهدف تحقيق 12% نمواً سنوياً فى الخدمات المالية بحلول عام ٢٠٢٥

- «معيط»: أنفقنا ٤٥٠ مليار جنيه حزماً تحفيزية خلال ٣ سنوات

- «تنمية المشروعات»: ندوات لرواد الأعمال ضمن «حياة كريمة»

- «رحمى»: دعم الرئيس السيسى الدائم لمعرض «تراثنا» كان من أهم أسباب استمراره وتطويره

- توقيع عقود صيانة منظومة الكهرباء لأنفاق «قناة السويس»

- «ميدبنك» يفتتح فرع المعادى بعد تجديده وتطويره

الصفحة السادسة

-البحر الأحمر.. محافظة واعدة وجاذبة للاستثمار فى «الجمهورية الجديدة»

- تخصيص مليارات الجنيهات لمشروعات قومية وسياحية كبرى لدفع عجلة التنمية

- تطوير مطار الغردقة.. القدرة الاستيعابية 12 مليون راكب سنوياً وتحسين البنية التحتية.. وإنشاء محطة للشاحنات بـ«سفاجا»

- مشروعات التطوير وضعت منطقة برنيس على خريطة السياحة العالمية ضمن خطط استقبال 30 مليون سائح فى 2023

- محطة اليسر لتحلية المياه.. أمن مائى لسكان وزوار الغردقة بتكلفة مليار جنيه

- «عبدالسلام»: تم تنفيذها على أعلى مستوى.. وبرلمانى: محطة التحلية مورد مائى استراتيجى مُستدام وقضت على مشكلة نقص المياه وأنهت الاعتماد على الخزانات

الصفحة السابعة

- «رفع كفاءة الطرق».. أسهم فى تقليص زمن الرحلات وتسهيل التنقل

- مساكن الروضة.. قضت على العشوائيات ووفّرت الأمن والحياة الكريمة للبسطاء

- «عبدالمنعم»: سكنت منطقة زرزارة العشوائية من 30 سنة وأخيراً عِشت حياة آدمية

- الوقاية من مخاطر السيول.. مليار جنيه لإنشاء الحواجز والبحيرات الصناعية

- 28 سداً وبحيرة و11 حاجزاً.. وقناة صناعية بـ«رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير»

- محافظ البحر الأحمر: المشروعات القومية حققت انتعاشة للمحافظة وعززت الاستثمار السياحى

- اللواء عمرو حنفى: الغردقة ومرسى علم جاذبتان لملايين الزوار سنوياً ونستهدف 30 مليون سائح فى السنوات المقبلة

- نجحنا فى تحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار واحتجاز 3 ملايين متر مكعب من المياه ببحيرة «وادى القويح»

الصفحة الثامنة

-ع الحلوة والمرة.. عمرة وزفاق بالعلم الفلسطيني

-كوميديا وفانتازيا وتشويق.. عمرو عبدالجليل تاجر خشب في «الخميس الجاي»

-من الصعيد للعريش.. مسرح «المواجهة والتجول» يجوب القرى لنشر الوعي

-توعية بالنصر المجيد.. مجسمات أكتوبر بأيادي طلاب المرحلة الابتدائية

-على باب «السيد البدوي».. صعب تروح المولد وتطلع «بلا حمص»