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جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد استعداده لقتال طويل الأمد في غزة

كتب:

هانى حسن
11:17 ص | الخميس 19 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنع على استعداد لقتال طويل الأمد في غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، قبل قليل.

ولليوم الثالث عشر على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعًا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية. 

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