جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد استعداده لقتال طويل الأمد في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنع على استعداد لقتال طويل الأمد في غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، قبل قليل.

ولليوم الثالث عشر على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعًا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.