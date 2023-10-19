وكيل لجنة الأمن القومي بـ«الشيوخ»: لن نسمح بتوطين الفلسطينيين في سيناء

قال اللواء دكتور محمد جاد، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إنّ الجلسة الاستثنائية للمجلس التي انعقدت أمس الأربعاء، كانت طيبة جدًا ومثمرة وجاءت في توقيت مناسب ودقيق، حيث تمر مصر والعالم العربي بمرحلة دقيقة جدا، مشددًا على أنه لن يجري توطين الفلسطينيين في سيناء.

الجلسة ناقشت ما يدور في غزة

وأضاف «جاد» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنّ الجلسة تضمنت مناقشة ما يدور في غزة والهجمات التي يدينها مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن المجلس يدعم تمامًا كل الإجراءات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ جرى دعوة مجلس الأمن القومي المصري.

القيادة السياسية تعي دقة الظرف وما يدور في المنطقة

وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ: «واضح تمامًا أنّ القيادة السياسية تعي دقة الظرف وما يدور في المنطقة وما يُحاك للمصريين، فقد رفض الرئيس السيسي، تهجير الفلسطينيين، كما أنّ هناك أجيال من الفلسطينيين، ستنشأ أشد شراسة من الأجيال الحالية، ما قد يؤدي إلى جر مصر لحرب».