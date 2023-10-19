أسعار الدواجن اليوم الخميس 19-10-2023 في الأسواق

استقرت أسعار الدواجن اليوم الخميس 19-10-2023 في السوق المحلية وبورصة الفراخ متأثرة بتحركات أسعار الأعلاف والعرض والطلب والمبادرة.

أسعار الدواجن اليوم

وشهدت أسعار الدواجن اليوم استقرارا دون تغير في بورصة الدواجن ومحال الدواجن في السوق، تزامنا مع تقرير انخفاض أسعار الدواجن في المزارع والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة الدولة لخفض أسعار السلع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الخميس 19-10-2023، بمختلف أنواعها سواء البيضاء أو البلدي في الأسواق وبورصة الدواجن، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن البيضاء

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء للكيلو 71 جنيهًا في أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 75 و79 جنيها للكيلو، بينما سجلت نحو 70 جنيها في السلاسل التجارية التابعة للمبادرة.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجل سعر الفراخ البلدي اليوم 110 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و120 جنيها للكيلو، بينما سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» 99 جنيها في المزارع، لتباع للمستهلك بين 110 و115 جنيها للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيها، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة، وبلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيع

أﺳﻌﺎر البط اﻟﯾوم

وسجلت أسعار البط اليوم استقرارا في الأسعار، وبلغ سعر كيلو البط المسكوفي 100 جنيهًا، وسجل البط الفرنساوي 60 جنيهًا للكيلو، والبط البلدي بـ100 جنيه للكيلو.

أسعار الرومي اليوم

وسجل سعر كيلو الديك الرومي اليوم 200 جنيه في السلاسل التجارية الكبرى.