خبيرة إعلامية: الغرب يحاول طمس حقائق العدوان الإسرائيلي على غزة

أكدت الدكتورة سارة فوزي، المدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أنها تؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص منع التهجير القسري للفلسطينيين وعدم التخلي عن القضية الفلسطينية، مشددة على أن وسائل الإعلام الغربية ضربت بمواثيق الشرف الإعلامي عرض الحائط.

وسائل الإعلامية الغربية تحاول طمس الحقائق

وأضافت «فوزي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «وسائل الإعلامية الغربية تدلس وتحاول طمس الحقائق فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على فلسطين، وفي مقدمة هذه الوسائل، سكاي نيوز وبي بي سي وغيرها من القنوات التي تعتمد على إدعاء مزاعم غير حقيقية، وبدأ هذا الأمر في الأسبوع الماضي، بنشر تقارير عن وجود أسلحة أوكرانية بقطاع غزة لتبرير الهجمات الإسرائيلية من منطلق الدفاع الشرعي والحرب على الإرهاب».

قناة بريطانية تحرض على قتل الفلسطينيين

وتابعت: «قبل قصف مستشفى المعمداني، نشرت إحدى القنوات البريطانية تقارير عن هذا المستشفى، تزعم فيها أنّ جماعات وفصائل معينة تستخدمها لبناء أنفاق وتهريب أسلحة دون وجود أي صور أو مقاطع فيديو أو شهود عيان يثبتون ذلك، ونفس القناة فتحت تحقيقًا موسعًا مع العاملين بها الذين أعلنوا تأييدهم للقضية الفلسطينية ولا يتفقون مع المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي».