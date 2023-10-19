حملات رقابية مفاجئة على مضارب الأرز في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

خطة عمل للمرور على مضارب الأرز

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، بوضع خطة عمل للمرور على المضارب والكيانات التى تقوم بتداول الأرز المحلى وتوجيه إنذارات لهم بضرورة تقديم الإخطارات والمستندات المقررة بالقرار الوزاري رقم 10 لسنة 2023 لمديريات التموين التابعين لها، شنت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة بواقع 8 حملات تفتيشية بنطاق مركز صان الحجر.

جاء ذلك برفقة عبدالباسط عبدالنعيم وكيل المديرية وعبدالكريم عوض الله والدكتور السيد بلاسي مساعدي مدير المديرية، وتم توجيه إنذارات لمعظم الجهات التى تقوم بتداول الأرز المحلي بمركز صان الحجر لسرعه تقديم الاخطارات المطلوبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.