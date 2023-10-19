حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تنظم وقفة للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

نظمت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وقفة احتجاجية ضد القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى المعمداني مساء الثلاثاء، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين، بحضور مجموعة من الشباب من مختلف الأعمار والمواطنين.

وعلقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي العلم الفلسطيني على واجهة مقر الحملة الرسمية تضامنا مع القضية الفلسطينية، وتأييدا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء لقاء سيادته مع المستشار الألماني أولف شولتس، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

أييدهم كامل ومطلق لقرارات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي

وأكد المشاركون بالوقفة الاحتجاجية، تضامنهم وتأييدهم الكامل والمطلق لقرارات القيادة السياسية المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على الأمن والسلام بالمنطقة، وحفاظا على الحقوق المشروعة لشعب فلسطين الشقيق.

رفض تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء

وأعربت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي رفضها القاطع للتصورات التي طرحتها إسرائيل حول إمكانية تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء لمخالفتها القانون الدولي والإنساني، ومن ثم نقل مسرح العمليات إلى الأراضي المصرية حين تكون المقاومة الفلسطينية في سيناء وتتزرع إسرائيل بحق الرد عليها وتنسف بذلك عملية السلام من أساسها.

كما دعت الحملة الرسمية، دول العالم أجمع بالتدخل للضغط والتهدئة والسماح لمن يرغب من الدول بإنفاذ المساعدات الإنسانية للمواطنين العزل في قطاع غزة الجريح، وكذا السماح بإقامة ممرات إنسانية لإجلاء المصابين والعالقين، والعودة إلى مائدة المفاوضات على أساس حل الدولتين والتسليم المطلق بأنه لا حل إلا بناء على السلام العادل بإقامة دولتين وضمان حق الأشقاء الفلسطينيين في البقاء على أراضيهم واستعادة ما سلب منهم بالمخالفة لمقررات الشرعية الدولية.