انطلاق الندوة التعريفية ببرنامج «المرأة تقود في المحافظات» بالقليوبية

شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، فعاليات الندوة التعريفية التي نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع القليوبية ضمن برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» الذي تقدمه الأكاديمية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لتأهيل السيدات بغرض تمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا؛ للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في المجتمع المصري.

الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين، ورحب اللواء عبدالحميد الهجان، بأعضاء فريق الأكاديمية الوطنية للتدريب، وعلى رأسهم اللواء إيهاب حامد، مثمنًا الدور الكبير الذي تقوم بها الأكاديمية على كافة المستويات بقيادة الدكتورة رشا راغب.

وأعرب عن اعتزازه وفخره بهذا الصرح المتميز ومنارة للعلم والتدريب والتأهيل، واستطاع خلال فترة وجيزة، تخريج كوادر شبابية نجحت في تقلد مناصب قيادية، تحت رعاية ودعم واهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي راهن على الشباب وأتاح لهم الفرصة للتمكين والقيادة، وإثبات وجودهم وإبراز طاقاتهم وقدراتهم في العمل العام.

تخريج كوادر شبابية

وأعرب محافظ القليوبية عن حرصه للمشاركة في هذه الفعالية، التي تأتي في إطار توجه القيادة السياسية بأهمية منح المرأة مكانتها اللائقة بعد عقود من التهميش تمثلت في نظرة تقليدية خاطئة تنتقص من دورها وأهميته في المجتمع، مشيرًا إلى أنّ المرأة المصرية حظيت في عهد الرئيس السيسي باهتمام ودعم وتقدير غير مسبوق على كل المستويات والأصعدة، وأصبحت مُشَاركة المرأة المصرية بكل فئاتها في تنمية الوطن من أولويات القيادة السياسية والذي ظهر بشكل واضح في وجود وتقلد المرأة مناصب قيادية عليا على مستوى الوزارات أو المحافظات والبرلمان.

وأضاف المحافظ أنّ المرأة شريك وطني حقيقي ولها دور فاعل في كل مجالات، مشيرا إلى أنّ القليوبية تزخر بالعديد من القيادات النسائية المتميزة في مختلف القطاعات، كما تعمل المحافظة وقطاعاتها المختلفة دائمًا على توفير بيئة عمل محفزة تشجع المرأة على الاستمرار في مسيرتها الوظيفية، وتطوير مهاراتها القيادية.