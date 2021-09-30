مجلس جامعة بنها يستعرض مشروع مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية

استعرض مجلس جامعة بنها، في جلسته برئاسة الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، اليوم الخميس، مشروع إنشاء مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وشيرين شوقي، أمين عام المجلس، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

توجيه الشكر لرئيس والقائم بأعمال رئاسة الجامعة السابقين

ووجه الدكتور جمال سوسة، خلال الاجتماع، الشكر للدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها السابق، والدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والذي كان قائماً بأعمال رئاسة الجامعة، خلال الفترة الماضية، على دورهما فى توقيع بروتوكول البدء في تنفيذ المشروع، كما وجه الشكر للدكتور السيد علي، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، للمساهمة في إعداد الرسومات الخاصة بالمشروع.

مركز تدريب إبداع مصر الرقمية يتماشى مع المبادرات الرئاسية

واستمع المجلس الى شرح الدكتور محمد سعيد، المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، حول طبيعة مشروع مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية والذي يأتي تنفيذاً للمبادرة الرئاسية لإنشاء مراكز تدريب وإبداع مصر الرقمية داخل الجامعات المصرية، وفي ضوء استراتيجية الدولة واهتمامها بالتحول الرقمي، وخلق وإعداد الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية المختلفة، فيما يسهم في إتاحة فرص عمل جديدة، وتمكين الشباب بمهارات متطلبات المستقبل.

يُقام المشروع على مساحة 3 آلاف متر مربع، ويتكون من دور أرضى و3 أدوار علوية، بتمويل 100 مليون جنيه، من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.