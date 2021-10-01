أبرز المعلومات عن مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية بجامعة بنها

تسعى جامعة بنها لتحقيق التحول الرقمي في إطار المبادرات الرئاسية وإعداد وبناء الكفاءات الرقمية القادرة على دفع عمليات التحول الرقمي من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة لدعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بجميع أنحاء مصر.

وفي إطار تحقيق هذا الهدف بدأت الجامعة في إنشاء مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة لتفعيل البروتوكول المشترك بين جامعة بنها ومعهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات في إطار المبادرة الرئاسية الخاصة بمجتمعات التدريب والإبداع التكنولوجي.

«الوطن» تستعرض المعلومات الكاملة عن إنشاء مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية بجامعة بنها في إطار استراتيجية الدولة نحو توطين ونشر ثقافة الإبداع والابتكار على مستوى الجمهورية وتشجيع التنمية والاقتصاد الرقمي وتوظيف أحدث مجالات التكنولوجيا في تحقيق المزيد من التنافسية وريادة الأعمال بالجامعات المصرية.

مراحل إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة بنها

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن مركز إبداع مصر الرقمية تحت الإنشاء حاليا بحيث يقدم خدماته لطلاب جامعة بنها والخريجين ومجتمع القليوبية، مشيرا إلى أن مواصفات المركز كالتالي:

المركز على مساحة 3 آلاف متر

يتكون من دور أرضي و3 أدوار

المركز يتم إنشاؤه بتمويل 100 مليون جنيه من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

المركز يأتي تنفيذا للمبادرة الرئاسية لإنشاء مراكز تدريب وإبداع مصر الرقمية داخل الجامعات المصرية

يهدف المركز إلى إعداد الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية المختلفة

يساهم في إتاحة فرص عمل جديدة وتمكين الشباب بمهارات متطلبات المستقبل

محاور عمل مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة بنها

أوضح الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن محاور العمل الأساسية الخاصة بمركز إبداع مصر الرقمية كالتالي:

إنشاء المركز في استشارات المسارات المهنية

تقديم برامج تدريبية تقنية وتطبيقية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تدريب سفراء التكنولوجيا من هيئة التدريس بالجامعات

يتيح المركز الخدمات والشهادات المعتمدة بالتعاون مع القطاع الخاص

يدعم المركز أعمال العمل الحر

دعم مهارات الإبداع وريادة الأعمال

يتيح المركز بيئة تكنولوجية تطبيقية داعمة لتوجهات التكنولوجية الحديثة

دعم وتأهيل الطلاب لريادة الأعمال وسوق العمل بجامعة بنها

المركز يأتي في إطار التحول الرقمي إنشاء الجامعة الذكية

أوضح سوسة لـ«الوطن»، أن المركز يأتي في إطار سياسة جامعة بنها للتحول الرقمي والتحول لجامعة حيث يحتوى على إمكانيات هائلة بهدف دعم طلاب الجامعة وشباب محافظة القليوبية وإعدادهم لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة، فضلا عن مساعدتهم في الحصول على فرص عمل تناسب مؤهلاتهم العلمية، مشيرا إلى أن المركز يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة وتنفيذ أهداف استراتيجية رؤية مصر 2030 للاهتمام بالشباب والابتكار وتمكينهم للمساهمة في دفع عجلة التنمية للبلاد.